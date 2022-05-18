Грег Руседски выбрал величайшего между Федерером, Надалем и Джоковичем

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира, представитель Великобритании Грег Руседски заявил, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович войдёт в историю как величайший игрок всех времён. По словам Руседски, Джокович может выиграть 25 ТБШ и превзойти Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, у которых 21 и 20 титулов на мэйджорах соответственно.

«Джокович войдёт в историю как величайший игрок всех времён. Он лидирует в рейтинге ATP наибольшее количество недель. Он впереди Надаля и Федерера по личным встречам. Он может закончить карьеру с 25 титулами ТБШ», — приводит слова Руседски Tennis Head.

Счёт в противостоянии Джокович — Надаль — 30-28, Джокович — Федерер — 27-23. В понедельник, 16 мая, Новак начал 370-ю неделю (с перерывами) в статусе первой ракетки мира.

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