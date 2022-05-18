Энди Маррей, снявшийся с «Ролан Гаррос», вернётся на июньском челленджере в Лондоне
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей (69), ранее снявшийся с Открытого чемпионата Франции, вернётся на корт в конце месяца, сообщает журналист The Guardian Тумаини Карайол.
«Энди Маррей подтвердил, что начнёт травяной сезон на челленджере в Сербитоне», – написал журналист в социальных сетях.
Маррей, 15 мая отпраздновавший 35-летний юбилей, выступит на травяном челленджере в Сербитоне (Лондон, Великобритания). Соревнования пройдут с 30 мая по 5 июня.
Последний раз Маррей выходил на корт в начале мая – на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) он обыграл австрийца Доминика Тима (194) и канадца Дениса Шаповалова (15), но затем снялся перед матчем с сербом Новаком Джоковичем (1).
Новость по темеЭнди Маррей официально снялся с «Ролан Гаррос»
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