«Я влюбилась в неё с первого взгляда». Дарья Касаткина рассказала о своей ракетке

20-й номер мирового рейтинга российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своей ракетке, с которой вышла на сезон-2022.

«Я влюбилась в неё с первого взгляда. Была последняя предсезонная сессия, и я испытывала ракетки. Это было слепое тестирование, и я не знала, что это за ракетка. Она была просто чёрной. Когда я нанесла удар, то подумала: «Что за...» Я играла на задней линии и спросила про неё.

Когда мне назвали бренд, я подумала, что это шутка. Я даже не знала, что есть такой. Мне ответили, что я могу забрать её, если мне хочется. Что я и сделала. Мне очень нравится, как она смотрится. И я довольна тем, как ощущаю себя с ней на корте. А это самое главное», – приводит слова спортсменки издание Ubitennis.