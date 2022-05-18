«Я влюбилась в неё с первого взгляда». Дарья Касаткина рассказала о своей ракетке
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20-й номер мирового рейтинга российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своей ракетке, с которой вышла на сезон-2022.
«Я влюбилась в неё с первого взгляда. Была последняя предсезонная сессия, и я испытывала ракетки. Это было слепое тестирование, и я не знала, что это за ракетка. Она была просто чёрной. Когда я нанесла удар, то подумала: «Что за...» Я играла на задней линии и спросила про неё.
Когда мне назвали бренд, я подумала, что это шутка. Я даже не знала, что есть такой. Мне ответили, что я могу забрать её, если мне хочется. Что я и сделала. Мне очень нравится, как она смотрится. И я довольна тем, как ощущаю себя с ней на корте. А это самое главное», – приводит слова спортсменки издание Ubitennis.
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