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Плишкова впервые с августа 2021 года вышла в полуфинал турнира

Плишкова впервые с августа 2021 года вышла в полуфинал турнира
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция). В матче 1/4 финала она обыграла Марину Заневскую из Бельгии. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Плишкова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На тай-брейке Плишковой удалось отыграть четыре сетбола.

Плишкова в 45-й раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. При этом в предыдущий раз она добиралась до этой стадии в августе 2021 года. Соперницей Плишковой по полуфиналу будет Кайя Юван из Словении.

Страсбург. 1/4 финала
19 мая 2022, четверг. 14:25 МСК
Каролина Плишкова
8
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
4 		6 6  
         
Марина Заневская
65
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская
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