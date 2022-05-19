Плишкова впервые с августа 2021 года вышла в полуфинал турнира
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция). В матче 1/4 финала она обыграла Марину Заневскую из Бельгии. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).
Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Плишкова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На тай-брейке Плишковой удалось отыграть четыре сетбола.
Плишкова в 45-й раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. При этом в предыдущий раз она добиралась до этой стадии в августе 2021 года. Соперницей Плишковой по полуфиналу будет Кайя Юван из Словении.
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