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19-летний Руне вышел в полуфинал турнира в Лионе

19-летний Руне вышел в полуфинал турнира в Лионе
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Датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Лионе (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл француза Мануэля Гинара. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. 19-летний Руне сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 13. Его соперник, занимающий 158-е место в рейтинге ATP, четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В полуфинале турнира в Лионе Руне сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина). Призовой фонд соревнований составляет € 534 000.

Действующим чемпионом турнира является грек Стефанос Циципас. В прошлом году он в финале обыграл Норри со счётом 6:3, 6:3.

Лион. 1/4 финала
19 мая 2022, четверг. 15:50 МСК
Мануэль Гинар
158
Франция
Мануэль Гинар
М. Гинар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Хольгер Витус Нёсков Руне
40
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
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