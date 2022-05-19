19-летний Руне вышел в полуфинал турнира в Лионе

Датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Лионе (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл француза Мануэля Гинара. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. 19-летний Руне сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 13. Его соперник, занимающий 158-е место в рейтинге ATP, четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.
В полуфинале турнира в Лионе Руне сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина). Призовой фонд соревнований составляет € 534 000.
Действующим чемпионом турнира является грек Стефанос Циципас. В прошлом году он в финале обыграл Норри со счётом 6:3, 6:3.
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