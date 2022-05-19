Обнародована сетка женского турнира «Ролан Гаррос»

Сегодня, 19 мая, состоялась жеребьёвка женского турнира «Ролан Гаррос». Организаторы представили сетку турнира «Большого шлема».



Под первым номером на турнире посеяна польская теннисистка Ига Свёнтек. Она на старте турнира встретится с квалифаером. Второй номер посева получила чешка Барбора Крейчикова. Её соперницей станет Диан Парри из Франции.



Первая ракетка России Дарья Касаткина стартует матчем со шведкой Ребеккой Петтерсон. Людмила Самсонова сыграет с Данкой Ковинич из Черногории. Анастасия Рахимова и Вероника Кудерметова встретятся с квалифаерами. Анастасия Калинская в матче первого круга сыграет с американкой Мэдисон Кис.



Другие интересные матчи первого круга «Ролан Гаррос»:

Паула Бадоса (Испания, 3) — Фиона Ферро (Франция, WC)

Хлоэ Паке (Франция, LD) — Арина Соболенко (Беларусь, 7)

Кристина Младенович (Франция) — Лейла Фернандес (Канада, 17)

Астра Шарма (Австралия) — Варвара Грачёва (Россия)

Виктория Азаренко (Беларусь, 15) — Ана Богдан (Румыния).