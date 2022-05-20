Один из матчей квалификации «Ролан Гаррос» мог носить договорной характер

Один из матчей квалификации «Ролан Гаррос» мог быть договорным, утверждает L’Equipe. По данным издания, организаторы полагают, что израильтянин Дуди Села и испанец Бернабе Cапата-Миральес могли провести договорной матч.



Встреча соперников закончилась победой 112-й ракетки мира из Испании со счётом 6:3, 6:0. 37-летний Села, лучшим результатом которого было 29-е место в рейтинге ATP, не смог ничего противопоставить своему сопернику.



Но, как утверждает издание, местные власти полагают, что второй сет мог быть нечестным. На него было сделано аномально большое количество ставок в live-режиме. В основном ставки делались из Кипра, Армении и Украины.



При этом, по данным источника, пока официальное расследование не открыто.

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