Один из матчей квалификации «Ролан Гаррос» мог носить договорной характер
Поделиться
Один из матчей квалификации «Ролан Гаррос» мог быть договорным, утверждает L’Equipe. По данным издания, организаторы полагают, что израильтянин Дуди Села и испанец Бернабе Cапата-Миральес могли провести договорной матч.
Встреча соперников закончилась победой 112-й ракетки мира из Испании со счётом 6:3, 6:0. 37-летний Села, лучшим результатом которого было 29-е место в рейтинге ATP, не смог ничего противопоставить своему сопернику.
Но, как утверждает издание, местные власти полагают, что второй сет мог быть нечестным. На него было сделано аномально большое количество ставок в live-режиме. В основном ставки делались из Кипра, Армении и Украины.
При этом, по данным источника, пока официальное расследование не открыто.
Новость по темеОпубликована сетка мужского турнира «Ролан Гаррос»
Комментарии
- 20 мая 2022
-
00:26
-
00:10
- 19 мая 2022
-
23:06
-
22:46
-
22:19
-
21:47
-
21:18
-
21:01
-
20:53
-
20:29
-
20:22
-
19:26
-
19:06
-
17:15
-
16:17
-
15:42
-
15:15
-
14:46
-
14:00
-
13:50
-
13:24
-
12:49
-
12:08
-
11:14
-
11:05
-
10:57
-
09:20
-
09:13
-
09:01
-
00:30
- 18 мая 2022
-
22:55
-
22:45
-
22:03
-
21:48
-
21:30
Партнерский контент