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Пресс-служба «Ролан Гаррос» назвала топ-4 фаворитов. Арина Соболенко попала в список

Пресс-служба «Ролан Гаррос» назвала топ-4 фаворитов. Арина Соболенко попала в список
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На официальном сайте «Ролан Гаррос» вышел материал, посвящённый главным фаворитам турнира в женском одиночном разряде. Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.

В список попала седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В 2022 году она дошла до финала грунтового турнира в Штутгарте и до полуфинала другого турнира на грунте, в Риме.

Также в число фаворитов попали первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, Онс Жабер из Туниса (6) и испанка Паула Бадоса (3). Свёнтек одержала 28 побед в последних 28 матчах, она завоевала пять титулов подряд. Жабер взяла титул в Мадриде и дошла до финала в Риме. Бадоса выиграла 29 из 38 матчей на грунте с 2020 года. В 2021-м она дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Турнирная сетка
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