Карен Хачанов: сравнивать Алькараса с Надалем глупо

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о 19-летнем испанце Карлосе Алькарасе. В нынешнем сезоне он выиграл два турнира серии «Мастерс».



«Алькарас — первая ракетка в мире в перспективе? 100% показывает то, что показывает. Очень хороший игрок, большой потенциал, много чего на данном этапе добился. Я не люблю делать прогнозы, ведь так же делали и со мной, с Даней, с Андреем. Бывшие теннисисты любят сказать: «Через два года в топ-5 или №1». Никто не знает, как карьера будет складываться и какие будут препятствия. Сравнивать его с Надалем — глупо. Даже с учётом того, чего он сейчас достиг: где Рафа, а где он и все остальные. Ещё далеко до тех результатов — до 21 «Шлема». Давайте посмотрим.



Сравнивают меня внешне с Алькарасом? Не видел. Вы реально считаете, что мы похожи? Не считаю, что мы очень похожи. Впервые слышу, ведь меня раньше сравнивали с актёрами — братьями Хемсвортами. Всё пошло с Америки», — сказал Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.