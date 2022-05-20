Янчук — о лишении Уимблдона рейтинговых очков: это смелая и очень хорошая позиция

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отказа допустить к турниру российских и белорусских теннисистов.



«Это смелый и очень положительный факт. Говорит о солидарности игроков. Правильное понимание ситуации. Те, кого отстранили, ничего не получают. Чтобы уравнять несправедливость, такую разницу большую, такое предложение поступило. Оно от игроков идёт больше, судя по высказываниям, например, Джокович против этого. Правильно!



Это смелая и очень хорошая позиция, чтобы не получать преимущество над игроками, которые ни при чём. Тот же Медведев, Рублёв — очень сильные игроки. Несправедливо их искусственно тормозить по очкам, позициям в рейтинге. Это солидарность. С сильными российскими игроками считаются и их уважают», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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