Организаторы Уимблдона выпустили заявление по поводу решений ATP и WTA

Организаторы Уимблдона выразили разочарование в связи с лишением турнира «Большого шлема» рейтинговых очков Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциацией (WTA).

«Мы хотим выразить наше глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP и WTA. Мы считаем эти решения непропорциональными в контексте исключительных и экстремальных обстоятельств и положения, в котором мы оказались, они наносят ущерб всем игрокам, которые соревнуются в туре.

Мы рассматриваем наши варианты и сохраняем свою позицию на данном этапе. Мы также ведём переговоры с нашими коллегами по турнирам «Большого шлема», — говорится в заявлении организаторов Уимблдона.

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