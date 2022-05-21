«Один из них выиграл тут 28 раз, а второй где-то 3-4». Циципас назвал двух фаворитов «РГ»

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас назвал двух теннисистов, которых считает фаворитами «Ролан Гаррос».

«В сетке есть два игрока – один из них выиграл здесь минимум 28 раз, а второй где-то три-четыре, я точно не помню (улыбается). Конечно, на них ставки выше. У них было больше достижений.

А потом идет группа ребят помоложе, очень голодных. Наверное, я тоже в нее вхожу. Есть Карлос Алькарас, которому еще нет 20 лет, но он очень здорово выступал на последних турнирах. И кажется, что он играет исключительно потому, что ему это нравится. Он играет не ради денег, не ради славы или чего-то такого. Ему просто искренне нравится находиться на корте и показывать свой максимум. Так что конкуренция очень высокая. И мне кажется, что довольно равная», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

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