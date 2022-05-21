«Один из них выиграл тут 28 раз, а второй где-то 3-4». Циципас назвал двух фаворитов «РГ»

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас назвал двух теннисистов, которых считает фаворитами «Ролан Гаррос».
«В сетке есть два игрока – один из них выиграл здесь минимум 28 раз, а второй где-то три-четыре, я точно не помню (улыбается). Конечно, на них ставки выше. У них было больше достижений.
А потом идет группа ребят помоложе, очень голодных. Наверное, я тоже в нее вхожу. Есть Карлос Алькарас, которому еще нет 20 лет, но он очень здорово выступал на последних турнирах. И кажется, что он играет исключительно потому, что ему это нравится. Он играет не ради денег, не ради славы или чего-то такого. Ему просто искренне нравится находиться на корте и показывать свой максимум. Так что конкуренция очень высокая. И мне кажется, что довольно равная», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»
- 21 мая 2022
-
09:54
-
09:46
-
09:40
-
09:39
-
01:51
-
01:38
-
01:21
-
01:01
-
00:19
- 20 мая 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:06
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
21:39
-
21:39
-
21:37
-
21:02
-
20:58
-
20:40
-
20:01
-
19:40
-
18:55
-
18:24
-
18:14
-
18:04
-
17:16
-
16:27
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:37
-
15:29
-
15:14