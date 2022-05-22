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Тим разгромно проиграл 87-й ракетке мира из Боливии в первом круге «Ролан Гаррос»

Тим разгромно проиграл 87-й ракетке мира из Боливии в первом круге «Ролан Гаррос»
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Чемпион US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос».

Тим проиграл боливийскому теннисисту Уго Дельену в трёх сетах со счётом 3:6, 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Тим выполнил три эйса, совершил четыре двойные ошибки и не получил брейк-пойнтов. На счету Дельена две подачи навылет, ни одной ошибки на подаче и четыре брейка при 11 брейк-пойнтах.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Уго Дельен встретится с победителем пары Нуну Боргес (Португалия) — Карен Хачанов (Россия).

В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» составил €43 600 000. Действующим чемпионом турнира у мужчин является сербский теннисист Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
22 мая 2022, воскресенье. 12:10 МСК
Уго Дельен
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		2 4    
             
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Комментарии
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