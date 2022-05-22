Тим разгромно проиграл 87-й ракетке мира из Боливии в первом круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
Чемпион US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос».
Тим проиграл боливийскому теннисисту Уго Дельену в трёх сетах со счётом 3:6, 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Тим выполнил три эйса, совершил четыре двойные ошибки и не получил брейк-пойнтов. На счету Дельена две подачи навылет, ни одной ошибки на подаче и четыре брейка при 11 брейк-пойнтах.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Уго Дельен встретится с победителем пары Нуну Боргес (Португалия) — Карен Хачанов (Россия).
В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» составил €43 600 000. Действующим чемпионом турнира у мужчин является сербский теннисист Новак Джокович.
Комментарии
- 22 мая 2022
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
13:33
-
13:28
-
12:45
-
12:31
-
12:07
-
11:45
-
11:36
-
10:57
-
10:53
-
10:44
-
10:32
-
10:09
-
09:59
-
09:50
-
09:33
-
00:50
- 21 мая 2022
-
23:40
-
23:06
-
21:21
-
18:25
-
18:09
-
17:58
-
17:31
-
17:04
-
15:52
-
15:24
-
15:11
-
14:59
-
14:31
-
14:10
Партнерский контент