Тим разгромно проиграл 87-й ракетке мира из Боливии в первом круге «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос».

Тим проиграл боливийскому теннисисту Уго Дельену в трёх сетах со счётом 3:6, 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Тим выполнил три эйса, совершил четыре двойные ошибки и не получил брейк-пойнтов. На счету Дельена две подачи навылет, ни одной ошибки на подаче и четыре брейка при 11 брейк-пойнтах.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Уго Дельен встретится с победителем пары Нуну Боргес (Португалия) — Карен Хачанов (Россия).

В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» составил €43 600 000. Действующим чемпионом турнира у мужчин является сербский теннисист Новак Джокович.