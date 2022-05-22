Александр Зверев уверенно вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции – 2022. Третья ракетка мира немец Александр Зверев встретился с австрийцем Себастьяном Офнером (218).

Победу со счётом 6:2, 6:4, 6:4 одержал Александр Зверев. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Зверев выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 15. На счету Офнера четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Зверев встретится с победителем матча между сербом Душаном Лайовичем (66) и аргентинцем Себастьяном Баэсом (38). Действующим триумфатором турнира является лидер сезона серб Новак Джокович.