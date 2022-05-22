Чесноков – о вылете Карацева с «Ролан Гаррос»: возвращается к своему привычному уровню

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс», российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Аслана Карацева (39) на старте Открытого чемпионата Франции – 2022.

Напомним, в первом раунде основных соревнований Карацев уступил по итогам пяти сетов аргентинцу Камило Угу Карабельи (154).

«Обиднейшее поражение Карацева. Посмотрите результаты Аслана за последние 10 лет, тогда будет понятно, что с ним творится. Сейчас он просто возвращается к своему привычному уровню после вспышки. Всё зависит от него самого, но очень важно, когда игрок работает с нужным тренером. Как только он поменял наставника, всё повалилось», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.