Иснер — о лишении Уимблдона рейтинговых очков: люди должны продолжать играть

26-я ракетка мира американский теннисист Джон Иснер прокомментировал решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских игроков.
«Я не согласен с отстранением игроков из России и Беларуси. Но как игроки мы бы, конечно же, предпочли играть за очки. Хотя я всё понимаю. Не скажу, что ATP приняла неправильное решение.
Я поддерживаю ATP, люди должны продолжать играть. Они не причастны к тому, что сейчас происходит. Да, мы все бы хотели, чтобы это закончилось. Паршиво, что всё это вмешивается в спорт, но таков уж мир. И это касается не только тенниса.
Не знаю, как лишение турнира очков повлияет на состав участников. Думаю, что большинство всё-таки выступит. За исключением тех, возможно, у кого травмы», – сказал Иснер на пресс-конференции.
- 22 мая 2022
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