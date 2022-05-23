Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев увеличил отрыв от Александра Зверева в рейтинге ATP

Даниил Медведев увеличил отрыв от Александра Зверева в рейтинге ATP
Комментарии

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев увеличил отрыв от представителя Германии Александра Зверева, занимающего третье место. В предыдущей версии рейтинга разрыв между Медведевым и Зверевым составлял 780 очков, теперь он равен 905 очков.

Карен Хачанов опустился на 25-е место, Аслан Карацев — на 41-е. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 23 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8660.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7980.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7075.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5965.
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5525.
6 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4648.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3945.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3940.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3820.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3805.
25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1620…
41 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1128.

Как же так? Карацев не подал на матч и проиграл в 5-сетовом марафоне на «Ролан Гаррос»! Как же так? Карацев не подал на матч и проиграл в 5-сетовом марафоне на «Ролан Гаррос»!

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022