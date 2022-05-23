Анастасия Павлюченкова объяснила, почему досрочно завершила сезон

21-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, почему приняла решение досрочно завершить текущий сезон.

«Я опять была близка к тому, чтобы продолжать играть с болью в колене. Это продолжается уже полтора года. Весь прошлый сезон я отыграла на обезболивающих. В этом году взяла 10 недель на реабилитацию, которую проходила в Дубае. Там вроде бы всё было нормально, но с первой же тренировки в Мадриде боли в колене вернулись. Не могла ни полноценно тренироваться, ни тем более играть трёхсетовый матч. С профессиональной точки зрения неумно было бы продолжать сезон.

Я должна была принять решение, которое позволит мне продлить карьеру. Лучше сделать паузу сейчас, чем усугубить повреждение. Мне нужно много времени, чтобы решить проблемы с коленом. Нужно время, чтобы набрать форму, которая позволит долго выступать на уровне топ-20», — цитирует Павлюченкову «Спорт-экспресс».

В 2022 году Павлюченкова заразилась коронавирусом перед Открытым чемпионатом Австралии, где дошла до третьего круга. Далее россиянка взяла паузу в выступлениях из-за травмы. Анастасия вернулась в тур на турнирах в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), где потерпела поражения на старте. Однако ей удалось вместе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой завоевать титул в Риме в парном разряде.

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