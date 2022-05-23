21-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году.
«Наверное, это нормальная реакция. WTA и ATP — первые, кто сделал заявление в поддержку игроков. Билли Джин Кинг также написала, что с 1970-х годов борется за права теннисистов. На турниры игроки попадают исключительно по рейтингу, и неважно, какую страну они представляют.
Не очень приятно, что мы в этом замешаны. Мы всего лишь хотим играть в теннис. У меня есть ракетка, я хочу выйти на корт и завоевать своё место под солнцем благодаря своим наработанным навыкам. Это всё, что я хочу делать. Это всё, что я несу в этот мир. Поэтому в этот тяжёлый момент поддержка очень важна», — приводит слова Павлюченковой «Спорт-экспресс».
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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