Матс Виландер назвал главную сильную сторону 19-летнего Карлоса Алькараса
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мнением о шестой ракетке мира, 19-летнем испанце Карлосе Алькарасе. В сезоне-2022 Алькарас выиграл уже четыре турнира, в том числе два «Мастерса».
«Думаю, всё дело в ментальности. У Карлоса Алькараса есть этот невероятно позитивный подход. Он очень силён физически, он понимает игру, проводя как укороченные удары, так и силовые, особенно форхенд. Но во главе всего этого ментальность. Когда он на корте, создаётся впечатление, что ему не 19, а 29», — приводит слова Виландера Eurosport.
Вчера, 22 мая, Карлос Алькарас вышел во второй круг «Ролан Гаррос».
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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