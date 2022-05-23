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Свёнтек понадобилось меньше часа, чтобы одержать победу в первом круге «Ролан Гаррос»

Свёнтек понадобилось меньше часа, чтобы одержать победу в первом круге «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек, представляющая Польшу, уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого круга она в двух сетах обыграла украинку Лесю Цуренко. Продолжительность матча составила 55 минут, итоговый счёт — 6:2, 6:0.

Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Её соперница, занимающая 119-е место в рейтинге WTA, не сделала ни одного эйса, избежала двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Следующей соперницей Свёнтек станет победительница матча Даяна Ястремская (Украина) — Элисон Риске (США).

В прошлом году Свёнтек дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Там она уступила гречанке Марии Саккари (4:6, 4:6).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
23 мая 2022, понедельник. 13:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Леся Цуренко
119
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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