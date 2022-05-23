Свёнтек понадобилось меньше часа, чтобы одержать победу в первом круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек, представляющая Польшу, уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого круга она в двух сетах обыграла украинку Лесю Цуренко. Продолжительность матча составила 55 минут, итоговый счёт — 6:2, 6:0.



Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Её соперница, занимающая 119-е место в рейтинге WTA, не сделала ни одного эйса, избежала двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.



Следующей соперницей Свёнтек станет победительница матча Даяна Ястремская (Украина) — Элисон Риске (США).

В прошлом году Свёнтек дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Там она уступила гречанке Марии Саккари (4:6, 4:6).