Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первый теннисист объявил о снятии с Уимблдона из-за лишения турнира рейтинговых очков

Первый теннисист объявил о снятии с Уимблдона из-за лишения турнира рейтинговых очков
Комментарии

162-я ракетка мира, французский теннисист Люка Пуй стал первым игроком, который объявил о снятии с Уимблдона именно по той причине, что ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков, после того как организаторы отстранили российских и белорусских спортсменов.

«Сперва я решил не играть на Уимблдоне. Потом сказал себе: нет, это всё же «Большой шлем», ты поедешь. И заявился на турниры на травяных кортах. Но думаю, что не поеду [на Уимблдон].

Призовой фонд не будет таким, как ожидалось. Он будет уменьшен.

Я не согласен с этим решением. Понимаю разочарование российских игроков и несправедливость этого. Знаю, что они тут ни при чём. Но теперь ситуация стала несправедливой для 240 игроков вместо 12. Мы не можем расплачиваться за последствия. Я не знаю, как отреагируют игроки.

Это не было единогласным решением, насколько я знаю. Мы даже не знаем, было ли голосование. Все игроки, с которыми я разговаривал, были против», — приводит слова Пуя Daily Express, ссылаясь на L'Equipe.

Решение в пользу Медведева! У Уимблдона отобрали очки — объясняем, что это значит Решение в пользу Медведева! У Уимблдона отобрали очки — объясняем, что это значит

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022