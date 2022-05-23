Первый теннисист объявил о снятии с Уимблдона из-за лишения турнира рейтинговых очков

162-я ракетка мира, французский теннисист Люка Пуй стал первым игроком, который объявил о снятии с Уимблдона именно по той причине, что ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков, после того как организаторы отстранили российских и белорусских спортсменов.

«Сперва я решил не играть на Уимблдоне. Потом сказал себе: нет, это всё же «Большой шлем», ты поедешь. И заявился на турниры на травяных кортах. Но думаю, что не поеду [на Уимблдон].

Призовой фонд не будет таким, как ожидалось. Он будет уменьшен.

Я не согласен с этим решением. Понимаю разочарование российских игроков и несправедливость этого. Знаю, что они тут ни при чём. Но теперь ситуация стала несправедливой для 240 игроков вместо 12. Мы не можем расплачиваться за последствия. Я не знаю, как отреагируют игроки.

Это не было единогласным решением, насколько я знаю. Мы даже не знаем, было ли голосование. Все игроки, с которыми я разговаривал, были против», — приводит слова Пуя Daily Express, ссылаясь на L'Equipe.

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