Тарпищев: сейчас неправильно выпускать молодых теннисистов из страны

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о проблеме выступления юниоров за рубежом после международного бойкота из-за ситуации на Украине.

«В личных соревнованиях все наши играют, включая детей. Одна проблема – это безопасность, особенно для детей, которые участвуют в соревнованиях. Конкретных примеров нет, нет и прецедентов, чтобы кто-то с нашими не играл, никто не отказывался.

Но выпускать молодых спортсменов в разные страны не очень-то правильно, я считаю. Много есть разных неадекватных людей. Лучше перестраховаться лишний раз», – приводит слова функционера ТАСС.

Ранее в интервью Тарпищев обозначил задачи Даниила Медведева на стартовавшем вчера, 22 мая, Открытом чемпионате Франции.