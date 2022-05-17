Тарпищев: Медведев — тёмная лошадка «Ролан Гаррос». Хорошо бы снова выйти в четвертьфинал

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев обозначил задачи второй ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на предстоящий Открытый чемпионат Франции.

«Главное, чтобы Медведев в Женеве вработался. Надо, чтобы пару кругов прошёл. Нервная система должна тренироваться. Нужно адаптироваться к грунту, проверить физику. На самом «Ролан Гаррос» желательно подтвердить четвертьфинал. Многое будет зависеть от жеребьёвки.

Даня сейчас такая тёмная лошадка, никто ничего не ждёт. Класс игры высокий, главное, чтобы сетка была хорошая», – сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Жиль Сервара, тренер Медведева, озвучил план-минимум для него на «Ролан Гаррос».