Стало известно, во сколько начнётся первый матч Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2022

Организаторы «Ролан Гаррос» опубликовали расписание матчей на 24 мая, третий игровой день соревнований. Грунтовый турнир «Большого шлема» продлится до 5 июня.
Возьмёт старт на «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Матч состоится на втором по значимости корте – Сюзанн Ленглен, не ранее 12:00 мск.
Все матчи российских теннисистов на 24 мая
Даниил Медведев (Россия, 2) – Факундо Багнис (Аргентина) – первый запуск – корт Сюзанн Ленглен – не ранее 12:00 мск.
Андрей Рублёв (Россия, 7) – Квон Сон У (Южная Корея) – второй запуск – корт №14 – не ранее 13:30 мск.
Дарья Касаткина (Россия, 20) – Ребекка Шрамкова (Словакия, LL) – четвёртый запуск – корт №7 – не ранее 17:30 мск.
Оксана Селехметьева (Россия, Q) – Кая Юван (Словения) – третий запуск – корт №12 – не ранее 15:30 мск.
Камилла Рахимова (Россия) – Александра Крунич (Сербия, Q) – первый запуск – корт №13 – не ранее 12:00 мск.
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