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Надаль, Нэйтан Чен и Пэн Шуай вошли в рейтинг 100 влиятельнейших людей по версии Time

Надаль, Нэйтан Чен и Пэн Шуай вошли в рейтинг 100 влиятельнейших людей по версии Time
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Теннисисты Рафаэль Надаль и Пэн Шуай, а также фигурист Нэйтан Чен попали в рейтинг 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time за 2022 год.

Бывшая первая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Надаль стал лауреатом в категории «Иконы». Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, китаянка Шуай также была выбрана в категории «Иконы». Чемпион Олимпиады в Пекине (Китай) среди одиночников и трёхкратный чемпион мира, американец Чен вошёл в число победителей в номинации «Деятели искусства».

Также из числа спортсменов были представлены американская профессиональная баскетболистка Кэндис Паркер и двукратная чемпионка ОИ в Пекине, китайская фристайлистка Эйлин Гу.

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