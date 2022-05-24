Легенда НФЛ Том Брэди — о Надале: его запомнят как одного из лучших
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Семикратный чемпион по американскому футболу Том Брэди прокомментировал попадание 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира по версии издания Time.
«Я восхищаюсь спортсменами, доводящими себя до предела, и меня, без сомнений, вдохновляет каждый выход Рафы на корт. Есть чему поучиться, наблюдая за его решительностью, способностью просчитывать наперёд и всем необходимым для того, чтобы ничего не воспринимать как должное. Он навсегда запомнится как один из лучших среди всех видов спорта», – приводит слова Брэди Time.
Ранее в интервью Надаль высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям.
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