Легенда НФЛ Том Брэди — о Надале: его запомнят как одного из лучших

Семикратный чемпион по американскому футболу Том Брэди прокомментировал попадание 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира по версии издания Time.

«Я восхищаюсь спортсменами, доводящими себя до предела, и меня, без сомнений, вдохновляет каждый выход Рафы на корт. Есть чему поучиться, наблюдая за его решительностью, способностью просчитывать наперёд и всем необходимым для того, чтобы ничего не воспринимать как должное. Он навсегда запомнится как один из лучших среди всех видов спорта», – приводит слова Брэди Time.

Ранее в интервью Надаль высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям.