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Директор «Ролан Гаррос» назвала фаворитов турнира

Директор «Ролан Гаррос» назвала фаворитов турнира
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо, ныне являющаяся директором Открытого чемпионата Франции, высказалась о раскладах в мужских соревнованиях, стартовавших в воскресенье, 22 мая.

«Если говорить о мужчинах, то сейчас у нас большая неизвестность, чем в былые годы. Рафаэля Надаля никогда нельзя недооценивать, в каком бы состоянии он не находился. Помимо него, мы смотрим на Новака Джоковича, Стефаноса Циципаса, Александра Зверева и Карлоса Алькараса.

То, что Алькарас делает в своём возрасте, просто невероятно. Он обладает большой силой воли, и ему удаётся доводить до совершенства каждую деталь. Мне интересно увидеть, как он покажет себя в Париже», – приводит слова функционера издание Le Soir.

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