Димитров — об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона: мы хотим прав, но так уж вышло

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году.

«Мне нравится трава, поэтому, несмотря на сложившуюся ситуацию, я всё ещё подумываю о выступлении. Что я могу ещё сказать? С какой бы точки зрения мы не смотрели на всё это, будет непросто. Все мы, игроки, говорим в раздевалках о том, что должны быть равные права для всех, но так уже получилось. Не думаю, что можно сейчас что-то сделать», – приводит слова спортсмена издание Sportskeeda.

Ранее семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой указал на ошибку организаторам Уимблдона, отстранивших россиян и белорусов.