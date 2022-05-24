Димитров — об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона: мы хотим прав, но так уж вышло
Поделиться
Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году.
«Мне нравится трава, поэтому, несмотря на сложившуюся ситуацию, я всё ещё подумываю о выступлении. Что я могу ещё сказать? С какой бы точки зрения мы не смотрели на всё это, будет непросто. Все мы, игроки, говорим в раздевалках о том, что должны быть равные права для всех, но так уже получилось. Не думаю, что можно сейчас что-то сделать», – приводит слова спортсмена издание Sportskeeda.
Ранее семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой указал на ошибку организаторам Уимблдона, отстранивших россиян и белорусов.
Новость по темеДжон Макинрой указал на ошибку организаторам Уимблдона, отстранивших россиян и белорусов
Комментарии
- 24 мая 2022
-
15:49
-
15:15
-
15:02
-
14:27
-
14:22
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:12
-
12:49
-
12:36
-
11:35
-
11:08
-
10:41
-
10:20
-
10:11
-
10:04
-
09:51
-
09:44
-
09:33
-
09:27
-
09:21
-
09:08
-
08:57
-
08:39
-
08:19
-
00:57
-
00:57
-
00:39
-
00:38
-
00:01
- 23 мая 2022
-
23:38
-
23:09
-
22:44
Партнерский контент