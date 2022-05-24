Бенуа Пэр: после Уимблдона Медведев станет первой ракеткой мира. Это же абсурд
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Французский теннисист Бенуа Пэр выступил с критикой в адрес ATP из-за решения лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям россиян и белорусов.Турнир «Большого шлема» на траве пройдёт с 27 июня по 10 июля.
«Мы проведём турнир без очков. А когда у некоторых игроков был ковид, мы не говорили: «Так, нужно отменять турнир совсем». А тут из-за трёх-четырёх российских игроков, включая Медведева, мы пошли против Уимблдона.
Медведев будет первой ракеткой мира. Это же абсурд. Нужно учитывать интересы всех игроков, но сделано обратное. Я этого не понимаю. Нас всех наказали. Теперь такое ощущение, что мы поедем на выставочный турнир только ради денег», — сказал Пэр на пресс-конференции после поражения в первом круге «Ролан Гаррос».
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