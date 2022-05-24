«Что ты ржёшь?» Арина Соболенко накричала на тренера по ходу матча на «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не сдержала эмоций по ходу стартового матча на Открытом чемпионате Франции – 2022.

В первом круге Соболенко (7) сражается с представительницей Франции Хлоэ Паке. Арина неожиданно проиграла первый сет со счётом 2:6. В начале второй партии, сорвав удар, который принёс сопернице победу в гейме, белоруска начала кричать в сторону своего бокса и тренера Антона Дуброва.

«Я играю вот на скорости, мяч не летит, я не могу в корт попасть. Что ты ржёшь?» — сказала Арина.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.