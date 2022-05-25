Завершивший карьеру Цонга — журналистам: я пока ничего не пил, можете задавать вопросы

Экс пятая ракетка мира 37-летний французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга поделился эмоциями после заключительного матча в карьере.

Цонга (WC) проиграл восьмой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду (8) со счётом 7:6 (7:8), 6:7 (4:7), 2:6, 6:7 (0:7) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Вы очень добры, мне нравится. Я пока ничего не пил, так что можете задавать вопросы (улыбается).

Весь матч и после него я думал, что это просто потрясающе. Болельщики меня так поддерживали, придавали сил на борьбу – и я боролся. Это был хороший матч. К сожалению, я не смог закончить его так, как хотел. Но я закончил на корте, играл так же, как всю карьеру, нёсся за мячом. Да, это было эмоционально. И это навсегда останется в памяти. В каком-то смысле я закончил так, как хотел закончить», — сказал Цонга на послематчевой пресс-конференции.