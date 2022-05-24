Прошёл через 20 травм и обыграл Биг-3 за раз: теннис прощается с французским мушкетёром

Харизматичный француз попрощался с большим спортом. Олдфаги помнят его по ярким битвам ещё с топ-4, Кубку Дэвиса и весёлым празднованиям. Помимо эффектного тенниса, который Жо показал на корте, он сам по себе был классным парнем: на Australian Open – 2016 Цонга заметил, что в болгёрл попал мяч, и заботливо под руку увёл её с корта.

О своём уходе Жо объявил в преддверии «Ролан Гаррос» — 2022 — домашнего и точно любимого турнира — тут его всегда принимали, за него болели. И тем приятнее было ощущать поддержку корта в заведомо проигранном матче: всё-таки на противоположной стороне спец по глине Каспер Рууд, который накануне забрал очередной — уже седьмой — турнир серии 250 на песке.

Жо-Вильфрид Цонга прощается с теннисом Фото: Getty Images

Так что норвежцу матч первого круга Жо проиграл, но сделал это максимально достойно и даже имел все шансы уйти в отрыв на старте по сетам, но — 1:3 (7:6 6:7 2:6 6:7). Ещё до финального «гейм, сет и матч» у многих в глазах стояли слёзы: Жо доигрывал тай-брейк четвёртой партии с травмой плеча и уже мокрыми глазами — он благодарил болельщиков за чанты в свою честь и чувственную «Марсельезу».



Цонга завершил карьеру на центральном корте Филиппа Шатрие, купаясь в овациях любящей толпы, друзей по сборной, родне. Попрощаться пришли Жиль Симон, Пьер-Юг Эрбер, Ришар Гаске, Гаэль Монфис, Бенуа Пэр, а также бывшие тренеры и физиотерапевты в футболках «Merci Jo». На руках перед 20-тысячной толпой он даже успел подержать сына Шугара.



Особо больно прощаться с теми, на ком вырос: Карла Суарес-Наварро, Каролина Возняцки, Хуан-Мартин дель Потро, Эшли Барти, Давид Феррер. Поэтому совсем не верится, что через несколько лет мы будем сглатывать слёзы на последних матчах Рафы Надаля, Новака Джоковича, Роджера Федерера, Энди Маррея.

Жо-Вильфрид Цонга прощается с теннисом Фото: Getty Images

Именно эта чётверка, а ещё травмы, как считают эксперты, стали главной причиной, по которой Жо так и не взял хотя бы один «Большой шлем». Его максимум — финал Australian Open — 2008, полуфиналы «Ролан Гаррос» (2013, 2015) и Уимблдона (2011, 2012) и четвертьфиналы US Open. Но сам он философски рассуждает на тему побед: «Раз я этого не достиг, значит, для меня это слишком сложно. Вот и всё».

Жо принадлежит другое грустное достижение — он один из немногих игроков, кто по ходу матчей снимался со всех ТБШ. Межпозвоночная грыжа, правое плечо, спина, живот, колени и бедро, запястья и голеностопы, порванный мениск — около 20 травм перенёс француз за 18 лет карьеры. Серповидноклеточная анемия — нарушение строения клеток крови, которое приводит в том числе к усталости, анемии, приступам боли. Скорее всего, отсюда и повышенный травматизм теннисиста.

Хотя это не мешало ему выходить и показывать теннис экстра-класса: он взял 18 турниров серии АТР, в том числе два «Мастерса». Один из них — в Торонто в 2014-м — вошёл в историю. Тогда по ходу тысячника Цонга убрал Джоковича (причём с неприличным счётом — 6:2, 6:2), Энди Маррея и Роджера Федерера в финале.



«После финального матча я чувствовал себя измотанным. Помню, как пошёл в туалет и начал мочиться кровью. Я испугался и вызвал врача. Он сказал, что я повредил какие-то мышечные волокна из-за чрезмерной усталости и напряжения», — делился самым ярким впечатлением в карьере Цонга.



Такие победы он всегда праздновал по-своему — также эффектно: с помощью танца больших пальцев — как ещё называет его Жо. Он подпрыгивал, делая несколько оборотов вокруг своей оси, и большими пальцами указывал на спину. Это смотрелось особенно эффектно из-за габаритов француза: при росте в 190 см Жо очень пластичен. Потому Цонга в сердцах и прозвали мишкой. Образ дополняла и шевелюра — объёмное афро — которой иногда обрастал француз.

Жо-Вильфрид Цонга прощается с теннисом Фото: Getty Images

«Он считался одним из самых харизматичных, энергичных теннисистов, когда был в своей лучшей форме. Думаю, Жо может гордиться тем, что он сделал, и тем, что он оставил после себя в этом виде спорта», — признавался Джокович.

Кстати, топы всё же попрощались с Жо: Джокович, Надаль, Маррей и даже курортник Федерер записали прелестное видео, в котором рассказали, за что любят коллегу. Впрочем, как и мы!