«Будто украинских теннисисток не существует». Костюк — о решении WTA по Уимблдону

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям.

«Я бы сказала, что 80-85% игроков не имеют никакого отношения к решению WTA. Это настолько смешно, что я не могла в это поверить. Никто из представителей игроков со мной не связывался. Никто из них не спрашивал моего мнения, что я думаю. Как будто украинских теннисисток не существует. Я пыталась говорить как можно громче, но большую часть времени вы чувствуете безнадёжность ситуации. Мне всё ещё 19. Что я могу сказать? Это нелегко», — приводит слова Костюк Reuters.

Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям.