«Будто украинских теннисисток не существует». Костюк — о решении WTA по Уимблдону

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям.
«Я бы сказала, что 80-85% игроков не имеют никакого отношения к решению WTA. Это настолько смешно, что я не могла в это поверить. Никто из представителей игроков со мной не связывался. Никто из них не спрашивал моего мнения, что я думаю. Как будто украинских теннисисток не существует. Я пыталась говорить как можно громче, но большую часть времени вы чувствуете безнадёжность ситуации. Мне всё ещё 19. Что я могу сказать? Это нелегко», — приводит слова Костюк Reuters.
Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям.
- 25 мая 2022
-
02:08
-
01:51
-
01:35
-
00:55
-
00:31
- 24 мая 2022
-
23:44
-
23:36
-
22:51
-
22:01
-
21:35
-
21:24
-
21:01
-
20:39
-
20:08
-
19:39
-
19:27
-
18:58
-
18:52
-
18:43
-
18:35
-
18:16
-
18:06
-
17:57
-
17:46
-
17:32
-
17:22
-
16:32
-
16:25
-
16:05
-
15:55
-
15:49
-
15:15
-
15:02
-
14:27
-
14:22