Джон Макинрой объяснил, почему Жо-Вильфрид Цонга так и не выиграл ТБШ

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой рассказал, почему, по его мнению, француз Жо-Вильфрид Цонга, который вчера, 24 мая, сыграл последний матч в карьере, так и не стал чемпионом хотя бы одного турнира «Большого шлема». По словам Макинроя, всё дело в том, что Цонга играл в эпоху Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, которые в общей сложности завоевали 61 ТБШ.

«Эти трое были проблемой для всех. Можно пробежаться по списку игроков, которые выиграли бы ТБШ, но эти трое… Они величайшие в истории.

Они невероятные теннисисты. И они выводят всех остальных из себя. Жо был немного ниже этого уровня, и это стоило ему победы над ними. Конечно, если бы ему немного повезло, он мог бы выиграть, как и Монфис и некоторые другие ребята. Но эти трое очень эгоистичны и скупы!» — приводит слова Макинроя Eurosport.

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