Навратилова — Осаке: здорово, что можешь отказаться от 2 млн. Такая роскошь есть не у всех

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова критически высказалась о недавнем заявлении четырёхкратной победительницы ТБШ японки Наоми Осаки касательно Уимблдона.

Осака после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» заявила: ««Я не на сто процентов уверена, что приеду на Уимблдон. Я хотела бы приобрести ещё немного опыта игры на траве. Но я из тех игроков, кто получает мотивацию, когда смотрит, как поднимается рейтинг».

«Здорово, когда вы можете отказаться от потенциальных призовых в £ 2 млн. Не многие люди могут себе позволить такую роскошь. Я бы хотела сесть с ней и рассказать об истории Уимблдона.

Когда я выиграла Уимблдон, то даже не знала, что стану первой ракеткой мира. Мне сказали об этом на пресс-конференции. Это была лишь вишенка на торте. Мне было наплевать, потому что я играла за трофеи, а не за деньги и очки», — приводит слова Навратиловой Sportskeeda со ссылкой на эфир Talk TV.