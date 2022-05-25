Крейчикова заразилась коронавирусом и не сможет защитить титул на «Ролан Гаррос» в парах

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос», вторая ракетка мира чешка Барбора Крейчикова сообщила, что сегодня, 25 мая, сдала положительный тест на коронавирус.

Таким образом, она не сможет защитить титул чемпионки «Ролан Гаррос» 2021 года в парном разряде, завоёванный в тандеме с соотечественницей Катержиной Синяковой.

«Всем привет. Должна сделать неприятное заявление. Я с нетерпением ждала возможности выступить в парном разряде, но, к сожалению, моё пребывание на «Ролан Гаррос» закончено. Прошлой ночью я стала плохо себя чувствовать, а сегодня утром проснулась с температурой. Решила сдать анализ на ковид, он оказался положительным.

Мне очень грустно, что я не смогу защитить свой титул в парном разряде, но всё же положительным аспектом является то, что у меня нет травм. Не могу дождаться, когда поправлюсь и вернусь к тренировкам. Спасибо всем за поддержку», — написала Барбора в своих социальных сетях.

В 2021-м Барбора также стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде. Однако в первом круге текущего розыгрыша чешка уступила француженке Диан Парри со счётом 6:1, 2:6, 3:6.