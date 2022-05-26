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Рафаэль Надаль выиграл 300-й матч на ТБШ. Больше побед только у Джоковича и Федерера

Рафаэль Надаль выиграл 300-й матч на ТБШ. Больше побед только у Джоковича и Федерера
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль одержал 300-ю победу на турнирах «Большого шлема».

Это произошло во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2022. Надаль (5) обыграл представителя Франции Корентена Муте (WC) со счётом 6:3, 6:1, 6:4.

По количеству выигранных матчей у мужчин на ТБШ Надаль отстаёт лишь от серба Новака Джоковича (325) и швейцарца Роджера Федерера (369).

Совместный рейтинг с теннисистками выглядит следующим образом:

1. Роджер Федерер – 369.
2. Серена Уильямс – 365.
3. Новак Джокович – 325.
4. Мартина Навратилова – 306.
5. Рафаэль Надаль – 300.

При этом по проценту побед на мэйджорах Надаль (87,9%) уступает только 11-кратному чемпиону ТБШ шведу Бьорну Боргу (89,2%).

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