Рафаэль Надаль выиграл 300-й матч на ТБШ. Больше побед только у Джоковича и Федерера

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль одержал 300-ю победу на турнирах «Большого шлема».

Это произошло во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2022. Надаль (5) обыграл представителя Франции Корентена Муте (WC) со счётом 6:3, 6:1, 6:4.

По количеству выигранных матчей у мужчин на ТБШ Надаль отстаёт лишь от серба Новака Джоковича (325) и швейцарца Роджера Федерера (369).

Совместный рейтинг с теннисистками выглядит следующим образом:

1. Роджер Федерер – 369.

2. Серена Уильямс – 365.

3. Новак Джокович – 325.

4. Мартина Навратилова – 306.

5. Рафаэль Надаль – 300.

При этом по проценту побед на мэйджорах Надаль (87,9%) уступает только 11-кратному чемпиону ТБШ шведу Бьорну Боргу (89,2%).