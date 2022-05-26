Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв в четырёх сетах обыграл Дельбониса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Рублёв в четырёх сетах обыграл Дельбониса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга он обыграл аргентинца Федерико Дельбониса. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. Седьмая ракетка мира Рублёв восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Дельбонис, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Рублёва станет чилиец Кристьян Гарин. Он ранее обыграл белоруса Илью Ивашко со счётом 6:3, 7:6, 4:6, 6:3.

Призовой фонд соревнований превышает € 43 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 19:25 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6  
3 		6 2 3  
             
Федерико Дельбонис
65
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022