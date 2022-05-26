Рублёв в четырёх сетах обыграл Дельбониса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга он обыграл аргентинца Федерико Дельбониса. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. Седьмая ракетка мира Рублёв восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Дельбонис, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.



Следующим соперником Рублёва станет чилиец Кристьян Гарин. Он ранее обыграл белоруса Илью Ивашко со счётом 6:3, 7:6, 4:6, 6:3.

Призовой фонд соревнований превышает € 43 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.