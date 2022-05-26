Ольховский: Рублёву есть чем прибавить на «Ролан Гаррос». Этим и отличаются лучшие

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг «Ролан Гаррос». Он обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

«Есть чем выигрывать. Можно ещё прибавить. Я ещё после первого матча говорил, что было ощущение, будто Андрей уставший ходил после трёх часов игры. Здесь тоже всё ещё втягивается в турнир. Но даже когда не всё получается, ты можешь выиграть: это говорит о классе игрока. Если дальше он прибавит эмоционально и физически, то это будет уже другой уровень. Этим и отличаются лучшие: начинали турнир тяжеловато, а потом включались и играли лучше.



Рублёв не контролирует эмоции? Быть седьмым в мире и быть эмоционально невыдержанным — это несовместимые понятия. Седьмой в мире — это один из лучших. Если бы он не контролировал эмоции, то он бы не был на седьмом месте. Да, возможно, какие-то свои моменты есть, когда он не совсем контролирует, но он потом с этим справляется. Его это не выбивает на целый матч. Потом ты собираешься и играешь дальше», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.