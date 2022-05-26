Впервые с 2009 года на мужском «РГ» в третьем круге сыграют все топ-12 игроков посева

Впервые с 2009 года на мужском турнире «Ролан Гаррос» до третьего круга добрались теннисисты, получившие первые 12 номеров посева. Все фавориты сумели преодолеть второй круг.



Ближе всех к поражению среди топ-12 посева был немец Александр Зверев. Он во втором круге одержал волевую победу в матче с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Их встреча закончилась со счётом 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5.

Определённые сложности испытал и испанец Карлос Алькарас, который лишь в пяти сетах обыграл соотечественника Альберта Рамос-Виньоласа (6:1, 6:7, 5:7, 7:6, 6:4).

Призовой фонд соревнований в 2022 году составляет € 43,6 млн. Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является серб Новак Джокович. Он в прошлом году в финале обыграл грека Стефаноса Циципаса.