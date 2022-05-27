Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Остапенко не смогла выйти в третий круг турнира

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела выйти в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга она уступила француженке Ализе Корне. Встреча закончилась со счётом 6:0, 1:6, 6:3.
Соперницы провели на корте 1 час 43 минуты. 13-я ракетка мира Остапенко один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Её соперница, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, выполнила пять эйсов, сделала две двойные ошибки и использовала шесть брейк-пойнтов из семи.
Следующей соперницей Корне станет китаянка Чжэн Циньвэнь. Она в матче второго круга обыграла бывшую первую ракетку мира румынку Симону Халеп со счётом 2:6, 6:2, 6:1.
Действующая победительница турнира чешка Барбора Крейчикова не смогла выйти во второй круг.
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