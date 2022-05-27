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Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Остапенко не смогла выйти в третий круг турнира

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Остапенко не смогла выйти в третий круг турнира
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела выйти в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга она уступила француженке Ализе Корне. Встреча закончилась со счётом 6:0, 1:6, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 43 минуты. 13-я ракетка мира Остапенко один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Её соперница, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, выполнила пять эйсов, сделала две двойные ошибки и использовала шесть брейк-пойнтов из семи.

Следующей соперницей Корне станет китаянка Чжэн Циньвэнь. Она в матче второго круга обыграла бывшую первую ракетку мира румынку Симону Халеп со счётом 2:6, 6:2, 6:1.

Действующая победительница турнира чешка Барбора Крейчикова не смогла выйти во второй круг.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 22:00 МСК
Ализе Корне
40
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
0 		6 3
         
Елена Остапенко
13
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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