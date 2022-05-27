Циципас объяснил, почему у него возникли проблемы в матче со 134-й ракеткой мира на «РГ»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга ему ожесточённое сопротивление оказал чех Зденек Коларж, занимающий 134-е место в рейтинге ATP. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 7:6 (9:7). Соперники провели на корте более четырёх часов.



«Соперника я знал немного ещё с моих ранних выступлений, когда я играл на челленджерах. Поэтому да, я его плохо знал. Всегда тяжело играть с ребятами, которые практически не выступают в туре ATP. Никогда не знаешь, чего от них ожидать.



Думаю, что они играют более свободно. У них есть этот менталитет, что им нечего терять. Менталитет отличается от моего, я думаю. Иногда это приводит к таким брутальным матчам, получается хороший теннис. Он оказывал на меня давление, доставал все мячи, здорово бегал, отлично играл у сетки. Я бы сказал, что он показал себя игроком без слабых мест. Было непросто», — сказал Циципас на пресс-конференции.

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