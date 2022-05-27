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Джон Макинрой предположил, почему Эмма Радукану часто меняет тренеров

Джон Макинрой предположил, почему Эмма Радукану часто меняет тренеров
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой предположил, почему 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, которая сенсационно выиграла US Open 2021 года, часто меняет тренеров.

В апреле Радукану прекратила сотрудничество с тренером Торбеном Бельцем. Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером спортсменки за последний год. После Уимблдона-2021 на смену Найджелу Сирсу пришёл Эндрю Ричардсон, однако Эмма рассталась с ним, хотя под его руководством выиграла Открытый чемпионат США.

По мнению Макинроя, в деле частой смены тренеров замешаны родители Радукану.

«Она сменила тренера три, четыре или пять раз, что невероятно для игрока, который недавно выиграл крупный турнир. Честно говоря, если бы я выиграл US Open, пройдя квалификацию, я бы не стал менять тренера — по крайней мере, на следующий сезон. Поэтому я не понимаю такой ход.

Очевидно, что в этом замешаны её родители. Они знают больше, чем я. Но эта идея с каруселью тренеров — я не думаю, что это хорошо для любого игрока, тем более для игрока на таком этапе карьеры», — приводит его слова Eurosport.

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