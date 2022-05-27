Даниил Медведев снова высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков

Второй номер рейтинга ATP, российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что готов сыграть на Уимблдоне даже на фоне лишения турнира рейтинговых очков ATP, если ситуация изменится и россиянам и белорусам разрешат выступить на британском мэйджоре.

«Ещё раз повторюсь: если я смогу играть на Уимблдоне, буду рад быть там, даже без очков. Если будут очки — буду рад быть там и попытаюсь заработать очки. Если я не смогу играть, останусь дома, усердно потренируюсь и постараюсь лучше подготовиться к своим следующим турнирам», — приводит слова Даниила Медведева Eurosport.

Вчера, 26 мая, Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» 2022 года: