Даниил Медведев снова высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков
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Второй номер рейтинга ATP, российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что готов сыграть на Уимблдоне даже на фоне лишения турнира рейтинговых очков ATP, если ситуация изменится и россиянам и белорусам разрешат выступить на британском мэйджоре.
«Ещё раз повторюсь: если я смогу играть на Уимблдоне, буду рад быть там, даже без очков. Если будут очки — буду рад быть там и попытаюсь заработать очки. Если я не смогу играть, останусь дома, усердно потренируюсь и постараюсь лучше подготовиться к своим следующим турнирам», — приводит слова Даниила Медведева Eurosport.
Вчера, 26 мая, Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» 2022 года:
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