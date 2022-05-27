Соперник Джоковича: Федерер играет в теннис лучше всех, но величайшим будет Новак

Словенский теннисист Аляж Бедене, который сегодня, 27 мая, сразится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в третьем круге «Ролан Гаррос», поделился мнением о том, кто больше достоин называться лучшим игроком в истории тенниса: серб, на счету которого 20 титулов на турнирах «Большого шлема», Роджер Федерер, у которого столько же побед на ТБШ, или Рафаэль Надаль, который 21 раз выигрывал мэйджоры.

По словам Бедене, Федерер уже выпал из этой гонки.

«Думаю, в гонке осталось только двое из них. О'кей, Федерер играет в теннис лучше всех, это уж точно. Но я уверен, что Ноле будет игроком с наибольшим количеством титулов на «Шлемах» и «Мастерсах». В итоге он один будет величайшим», — приводит слова словенца Sportklub.rs.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: