Соперник Джоковича: Федерер играет в теннис лучше всех, но величайшим будет Новак

Словенский теннисист Аляж Бедене, который сегодня, 27 мая, сразится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в третьем круге «Ролан Гаррос», поделился мнением о том, кто больше достоин называться лучшим игроком в истории тенниса: серб, на счету которого 20 титулов на турнирах «Большого шлема», Роджер Федерер, у которого столько же побед на ТБШ, или Рафаэль Надаль, который 21 раз выигрывал мэйджоры.
По словам Бедене, Федерер уже выпал из этой гонки.
«Думаю, в гонке осталось только двое из них. О'кей, Федерер играет в теннис лучше всех, это уж точно. Но я уверен, что Ноле будет игроком с наибольшим количеством титулов на «Шлемах» и «Мастерсах». В итоге он один будет величайшим», — приводит слова словенца Sportklub.rs.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
- 27 мая 2022
-
16:30
-
16:23
-
16:02
-
15:03
-
14:34
-
14:29
-
14:11
-
14:02
-
12:28
-
11:23
-
11:15
-
11:01
-
09:47
-
09:27
-
08:47
-
08:41
-
08:35
-
08:29
-
08:24
-
08:10
-
05:22
-
00:35
-
00:02
- 26 мая 2022
-
23:51
-
23:31
-
22:56
-
22:40
-
22:28
-
22:22
-
21:54
-
21:47
-
21:21
-
20:46
-
20:13
-
20:00