Кэмерон Норри — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция встречи «Ролан Гаррос»

Сегодня, 27 мая, в Париже (Франция) состоится матч третьего круга «Ролан Гаррос», в котором сыграют 25-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов и 11-й номер мужского мирового рейтинга представитель Великобритании Кэмерон Норри. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте Симоны Матьё после игры Виктории Азаренко с Хиль Белен Тайхман и начнётся приблизительно в 18:15 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 3:2 в пользу Норри. На грунте теннисисты играли дважды, в Барселоне и Лионе в прошлом году — оба матча выиграл Кэмерон. Карен в прошлом же сезоне дважды победил британца на харде. А в 2022-м Норри оказался сильнее на харде в зале в Роттердаме — 6:4, 7:6 (7:5).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кэмерон Норри — Карен Хачанов на «Ролан Гаррос».