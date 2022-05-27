Тренер Оже-Альяссима Тони Надаль: я не дам Феликсу советов, как победить Рафу на «РГ»
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Тони Надаль, дядя и экс-наставник Рафаэля Надаля, а ныне тренер девятой ракетки мира Феликса Оже-Альяссима, заявил, что не поможет своему подопечному перед его встречей с 35-летним испанцем в четвёртом круге «Ролан Гаррос».
«Я уже сказал Феликсу, что не дам ему никаких советов о том, как победить моего племянника», — приводит слова Тони Надаля Clay Tenis.
Сообщается, что Тони также не будет присутствовать на матче между Оже-Альяссимом и Надалем.
Напомним, Тони Надаль начал сотрудничать с канадским теннисистом в апреле 2021 года.
Ранее сегодня, 27 мая, канадец Феликс Оже-Альяссим в трёх сетах обыграл серба Филипа Краиновича (7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 7:5).
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»
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