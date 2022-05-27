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Джокович высказался о выборах в Австралии. Правительство, депортировавшее серба, сменилось

Джокович высказался о выборах в Австралии. Правительство, депортировавшее серба, сменилось
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о недавно прошедших в Австралии парламентских выборах. Правительство, которое приняло решение о депортации теннисиста во время Australian Open, сменилось.

«Я слышал об этом, но не знаю, восстановят ли мою визу и смогу ли я вновь приехать в Австралию. Я бы хотел. Хотел бы поехать и сыграть на Australian Open.

Я не держу зла. Что вышло, то вышло. Если будет возможность вернуться в Австралию и сыграть там, где я добился наибольших успехов, я буду очень рад. Увидим», — сказал Джокович на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, Джокович был депортирован из Австралии из-за того, что не смог предоставить «надлежащие доказательства» для въезда в страну невакцинированным.

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