Шварцман — о финале ЛЧ: «Ролан Гаррос», пожалуйста, попросите билеты. Я знаю, вы можете

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, вышедший в четвёртый круг «Ролан Гаррос», ответил на вопрос, посетит ли он финал футбольной Лиги чемпионов в Париже.
«Хотел бы я пойти на финал? Есть ли у кого-нибудь лишние билеты?
Так, «Ролан Гаррос», пожалуйста, попросите билеты на завтра. Я знаю, что вы можете. Президент «Ролан Гаррос», президент федерации. Я могу пойти один. Ничего страшного (улыбается).
Болею ли я за одну из команд? Нет, я просто люблю футбол. Люблю смотреть такие матчи. Последние несколько дней я следил только за своей командой «Бока Хуниорс». Мы выиграли лигу Аргентины. И прошли дальше в Кубке Либертадорес.
Теперь пришло время Лиги чемпионов. Будет отличный матч. Все здесь не из Ливерпуля или Мадрида. Мы будем получать удовольствие. Ещё раз, если у вас есть билеты, я могу пойти», — сказал Шварцман на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
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